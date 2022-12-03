Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика3 декабря 2022 16:15

Посольство РФ потребовало от Британии объяснить причины задержания российского бизнесмена

Дипмиссия требует незамедлительно сообщить о местонахождении и условиях содержания россиянина
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Посольство РФ потребовало от Британии объяснить причины задержания российского бизнесмена

Посольство РФ потребовало от Британии объяснить причины задержания российского бизнесмена

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Посольство России в Великобритании потребовало властей страны объяснить причины задержания российского бизнесмена в Лондоне, сообщили в дипломатическом представительстве.

Как рассказали ТАСС в дипмиссии, посольство России в Лондоне обратилось к властям Великобритании за разъяснениями в связи с информацией о якобы задержании гражданина РФ. Дипломаты «потребовали незамедлительно уведомить посольство о причинах и обстоятельствах ареста, местонахождении и условиях содержания нашего соотечественника», заявили в посольстве.

Как писал сайт KP.RU, ранее Национальное агентство по борьбе с преступностью Соединенного Королевства (NCA) заявило, что российский бизнесмен был задержан в Великобритании по подозрению в отмывании денег. Его и двух сообщников бизнесмена задержали в четверг, 1 декабря. В ходе обысков у бизнесмена были обнаружены цифровые устройства и «значительное количество наличных денег», отмечалось в сообщении.