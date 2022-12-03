Посольство РФ потребовало от Британии объяснить причины задержания российского бизнесмена Фото: Михаил ФРОЛОВ

Посольство России в Великобритании потребовало властей страны объяснить причины задержания российского бизнесмена в Лондоне, сообщили в дипломатическом представительстве.

Как рассказали ТАСС в дипмиссии, посольство России в Лондоне обратилось к властям Великобритании за разъяснениями в связи с информацией о якобы задержании гражданина РФ. Дипломаты «потребовали незамедлительно уведомить посольство о причинах и обстоятельствах ареста, местонахождении и условиях содержания нашего соотечественника», заявили в посольстве.

Как писал сайт KP.RU, ранее Национальное агентство по борьбе с преступностью Соединенного Королевства (NCA) заявило, что российский бизнесмен был задержан в Великобритании по подозрению в отмывании денег. Его и двух сообщников бизнесмена задержали в четверг, 1 декабря. В ходе обысков у бизнесмена были обнаружены цифровые устройства и «значительное количество наличных денег», отмечалось в сообщении.