Зеленский назвал Артемовск и Соледар самыми болезненными участками на Донецком направлении

Военнослужащие ВСУ в Артемовске Фото: REUTERS

Города Артемовск и Соледар являются для украинской армии самыми болезненными участками фронта на Донецком направлении, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Командующие доложили о ситуации на конкретных направлениях, на важнейших направлениях. На Донетчине в Бахмуте (украинское название Артемовска – прим. ред.), Соледаре сейчас по-прежнему наиболее горячо, наиболее болезненно. Делаем все, чтобы помочь нашим ребятам на этом направлении», – написал он в своем Telegram-канале.

Касаясь Луганского и Харьковского направления, украинский лидер заявил, что там идет укрепление Вооруженных сил Украины. Кроме того, по словам Зеленского, Украина укрепляет весь периметр границы и работает над защитой Черноморской акватории, «чтобы «Калибры» могли быть разве что на дне».

Напомним, ранее разведка Луганской народной республики выяснила, что командный пункт ВСУ подготовлен к эвакуации из Артемовска. Однако приказа от украинского командования об отходе из города пока не поступало.

Сайт KP.RU разбирался, что напугало ВСУ в Артемовске.

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