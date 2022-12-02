Разведка ЛНР сообщила, что командный пункт ВСУ готов к эвакуации из Артемовска

Командный пункт ВСУ в Артемовске ждет приказа об отступлении Фото: REUTERS

Разведка Луганской народной республики (ЛНР) выяснила, что что командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) подготовлен к эвакуации из Артемовска. Об этом рассказал РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в пятницу, 2 декабря 2022 года.

"Нам известно, что командный пункт, расположенный в городе, полностью готов к эвакуации", - уточнил Марочко, добавив, что приказа от украинского командования об отходе из города пока не поступало.

Как писал сайт KP.RU, Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ не дает приказ на отступление из Артемовска, несмотря на стремительно ухудшающуюся обстановку, что вызывает панику среди офицерского состава украинских войск.

Напомним, днем ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил журналистам, что Вооруженные силы России взяли под огневой контроль основные дороги под Артемовском.