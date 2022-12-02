Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика2 декабря 2022 8:06

Разведка ЛНР сообщила, что командный пункт ВСУ готов к эвакуации из Артемовска

Приказа об отходе из города пока не поступало
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Командный пункт ВСУ в Артемовске ждет приказа об отступлении

Командный пункт ВСУ в Артемовске ждет приказа об отступлении

Фото: REUTERS

Разведка Луганской народной республики (ЛНР) выяснила, что что командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) подготовлен к эвакуации из Артемовска. Об этом рассказал РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в пятницу, 2 декабря 2022 года.

"Нам известно, что командный пункт, расположенный в городе, полностью готов к эвакуации", - уточнил Марочко, добавив, что приказа от украинского командования об отходе из города пока не поступало.

Как писал сайт KP.RU, Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ не дает приказ на отступление из Артемовска, несмотря на стремительно ухудшающуюся обстановку, что вызывает панику среди офицерского состава украинских войск.

Напомним, днем ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил журналистам, что Вооруженные силы России взяли под огневой контроль основные дороги под Артемовском.