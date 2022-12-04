Илон Маск проводит в Twitter опрос о возможности помилования Ассанжа и Сноудена

Илон Маск проводит в соцсети опрос о возможности помилования Ассанжа и Сноудена. Фото: REUTERS

Миллиардер Илон Маск, владелец компании Twitter, опубликовал в своем аккаунте в социальной сети опрос о возможности помилования основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена.

На вопрос «следует ли помиловать Ассанжа и Сноудена?» можно ответить только «да» или «нет». При этом Илон Маск подчеркивает, что не высказывает своего личного мнения, а лишь проводит опрос среди пользователей социальной сети.

Тем временем экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт.

Напомним, громкие разоблачения Сноудена, опубликованные в ведущих западных СМИ в 2013 году, вызвали дипломатический скандал. Из публикаций Сноудена выяснилось, что АНБ США неоднократно прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств мира.

Кто такой Джулиан Ассанж, которому в Соединенных Штатах грозит 175 лет лишения свободы из-за преступлений, которые связаны с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации, читайте здесь на KP.RU.