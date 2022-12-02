Эдвард Сноуден стал гражданином России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на его адвокат Анатолий Кучерена.

"Да, получил (паспорт). Принял присягу", - сказал он в ответе на вопрос агентства, получил ли Сноуден паспорт гражданина РФ. Адвокат также отметил, что виделся со Сноуденом в преддверии - у него все хорошо.

В конце сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшему сотруднику Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Сноудену. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, именно с желанием самого Сноудена связано решение российского президента предоставить бывшему американскому разведчику гражданство РФ.

Громкие разоблачения Сноудена, опубликованные в ведущих западных СМИ в 2013 году, вызвали дипломатический скандал. Из публикаций Сноудена выяснилось, что АНБ США неоднократно прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств мира