Видео извержения вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии появилось в сети

Извержение вулкану Семеру на острове Ява Фото: кадр из видео

В Индонезии на острове Ява произошло извержение вулкана Семеру, который выбросил столб пепла и дыма на высоту 1,5 тысячи метров, об этом сообщили в Национальном агентстве Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий.

Власти предупреждают население о максимальном уровне опасности. Запрещено приближаться к вулкану на расстояние ближе пяти километров.

В сети появилось видео, где показано, как от вулкана в небо поднимаются мощные в клубы дыма.

Как писал сайт KP.RU, 27 ноября 2022 года Геологическая служба США сообщала, что на Гавайских островах в национальном парке Hawaiian Volcanoes началось извержение действующего вулкана Мауна-Лоа, высота которого составляет более 4 тысяч метров.

Уже к 30 ноября лава стала стекать вниз к подножию горы. О пострадавших в результате извержения вулкана власти не заявляли.

Также 20 ноября 2022 года в России на Камчатке проснулись вулканы Шивелуч и Ключевской.