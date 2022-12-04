ВСУ несут большие потери в Бахмуте из-за тактики НАТО Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины несут большие потери в районе Бахмута (бывш. Артемовск - прим.ред) из-за использования натовской тактики COIN, об этом сообщило издание «Военная хроника» в своем Telegram-канале.

В сообщении указывалось, что попавшие в плен под Бахмутом военные ВСУ заявляли, что натовский курс не был рассчитан на интенсивные бои и вредил украинской пехоте.

Украинские военные тренировались по программе НАТО - COIN (Counterinsurgency — контрпартизанская война).

В публикации издания отмечено, что «программа COIN создавалась для борьбы с «негосударственными силами» и повстанцами и не предполагает наличия у противника эффективной артиллерии и тяжёлого вооружения, которыми как раз располагают в большом количестве ВС РФ».

Также подчеркивалось, что полный курс подготовки в полгода для ВСУ не проводили. Штурмовые подразделения прошли ускоренный курс за 20 дней, а пехота – за две недели.

Солдаты ВСУ, обученные по стандартам COIN, стали нести массовые потери в боях на Херсонском направлении, но теперь наибольшие потери ВСУ отмечаются на Артёмовском и Краснолиманском направлениях.

Как сообщал сайт KP.RU, 4 декабря 2022 года в ЛНР заявили о переброске ВСУ трех группировок с наемниками в район Кременной, были выявлены группировки с наемниками из Польши и Германии.

Ранее российский спецназ уничтожил ангары с техникой ВСУ в ЛНР. В результате атаки произошли возгорание и детонация самоходной гаубичной установки и боеприпасов.