Разведчик спецназа в ЛНР заявил о повышении уровня взаимодействия всех подразделений Фото: Александр КОЦ

В войсках Вооруженных сил России повысился уровень взаимодействия, что обеспечивает продвижение вперед. Об этом РИА Новости сообщил разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.

По словам бойца, грамотная тактика и взаимодействие между всеми подразделениями, которые находятся в данном районе, дают максимальный результат.

«Переломный момент наступил, наверное, недели две с половиной назад конкретно в этом населенном пункте, когда здесь подразделения начали работать не каждый по своему направлению. То есть, как вы знаете, пехота выполняет свои задачи, разведка выполняет свои задачи, танкисты выполняют свои, когда мы здесь заварили общее дело и работаем для одной цели, только тогда пошло продвижение», — рассказал военнослужащий.

Спецназовец подчеркнул, что взаимодействуя друг с другом, прикрывая друг друга, разные рода войск действуют как одно целое и «благодаря этому мы можем двигаться вперед».

Как сообщал сайт KP.RU, ВСУ подготавливают «смертников» из танкистов, которых буквально замуровывают в бронемашинах, заваривая люки.

Кроме того, разведка ЛНР выяснила, что командный пункт ВСУ подготовлен к эвакуации из Артемовска. Однако приказа от украинского командования об отходе из города пока не поступало.