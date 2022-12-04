Билеты на поезда в России подорожают в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная пассажирская компания (ФПК), входящая в состав РЖД, планирует повысить с января 2023 года тарифы на перевозки пассажиров в купе, вагонах СВ и класса «люкс», об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ФПК.

«Тарифы на перевозки пассажиров в купейных вагонах, вагонах СВ и класса «люкс» поездов формирования АО «ФПК», курсирующих во внутригосударственном сообщении, с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 8,1 процента к уровню 2022 года. При этом в 95 процентах вагонов категории купе, СВ и «люкс» АО «ФПК» в настоящее время применяется система динамического ценообразования, при которой стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест», — заявили в компании.

Как отмечается, размер индексации не превышает параметры социально-экономического развития из прогноза Минэкономразвития.

В компании предлагают пассажирам воспользоваться гибким графиком регулирования тарифов, который поможет определить наиболее выгодный вариант поездки. График будет применяться к поездам отправлением с 1 января, продажа на которые откроется 5 декабря.

Как писал сайт KP.RU, в России с 1 января 2023 года на 8% вырастут железнодорожные тарифы на перевозку грузов. Сообщается, что индексация тарифов на перевозки грузов и оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках грузов в 2023 году составит 8%, в 2024 году - 7,1%, в 2025 году - 4,6%. Как уточнялось, индексация тарифов на перевозку грузов позволит сбалансировать финансовый план РЖД и позволит приобрести локомотивы.