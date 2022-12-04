Российские войска развивают успешное наступление у Артемовска в ДНР Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России развивают успешное наступление в районе города Артемовск Донецкой народной республики, об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовск ДНР», - говорится в заявлении.

Также в военном ведомстве рассказали, что в результате огневого поражения за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военных и шесть боевых бронированных машин ВСУ.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее президент Украины Зеленский заявлял, что, согласно докладам командующих, донецкое направление является самым «горячим и болезненным» для украинских войск.

Кроме того, российские войска перешли в наступление на Южно-Донецком направлении. Ранее российские военные освободили поселок Майорск на Донецком направлении.