Экс-разведчик США заявил, что Россия победит Украину летом 2023 года Фото: Александр КОЦ

Россия победит в конфликте на Украине летом 2023 года. Такое мне выразил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью американскому журналисту.

«Это будет не быстро, но, думаю, что к концу следующего лета российская армия одержит победу. На Украине российские военные непобедимы», — отметил экс-разведчик.

Он считает, что ни о каких переговорах до этого времени "не будет идти и речи".

«Зеленскому предстоит решить ехать ли ему на крейсер «Миссури». Это и станет переговорами (в 1945 году на борту линкора «Миссури» был подписан Акт о капитуляции Японии. — прим. ред.)», — заявил Риттер.

Как сообщал сайт KP.RU, Скотт Риттер заявлял, что давно следит за сотрудничеством властей США и украинских неонацистских формирований. Как он пояснил, отрицать данное сотрудничество становится уже просто невозможно. По его мнению, подобные действия американского парламента крайне аморальными и абсолютно недопустимыми.