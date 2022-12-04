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НовостиВ мире4 декабря 2022 12:38

Экс-разведчик США считает, что Россия победит в конфликте на Украине летом 2023 года

В Америке спрогнозировали сроки окончания конфликта на Украине
Сергей ГАПЧУК
Экс-разведчик США заявил, что Россия победит Украину летом 2023 года

Экс-разведчик США заявил, что Россия победит Украину летом 2023 года

Фото: Александр КОЦ

Россия победит в конфликте на Украине летом 2023 года. Такое мне выразил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью американскому журналисту.

«Это будет не быстро, но, думаю, что к концу следующего лета российская армия одержит победу. На Украине российские военные непобедимы», — отметил экс-разведчик.

Он считает, что ни о каких переговорах до этого времени "не будет идти и речи".

«Зеленскому предстоит решить ехать ли ему на крейсер «Миссури». Это и станет переговорами (в 1945 году на борту линкора «Миссури» был подписан Акт о капитуляции Японии. — прим. ред.)», — заявил Риттер.

Как сообщал сайт KP.RU, Скотт Риттер заявлял, что давно следит за сотрудничеством властей США и украинских неонацистских формирований. Как он пояснил, отрицать данное сотрудничество становится уже просто невозможно. По его мнению, подобные действия американского парламента крайне аморальными и абсолютно недопустимыми.