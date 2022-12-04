"Был под каким-то препаратом": Военный ВСУ смог уйти с поля боя с оторванной ногой

Военный ВСУ смог уйти с поля боя с оторванной ногой Фото: REUTERS

Российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское (ЛНР) рассказал про необычный случай с украинским военным.

По его словам, на поле боя бойцу ВСУ оторвало ногу, однако он смог отступить. Не исключено, что украинец находился под действием какого-то сильнодействующего препарата, предположил российский разведчик.

- Один из военнослужащих ВСУ после получения очень серьезного ранения ноги - ему оторвало ногу чуть выше колена - просто перекатился, наложил жгут, взял тросточку и как ни в чем не бывало пошел, - рассказал разведчик РИА Новости.

Он добавил, что "человек был под каким-то препаратом, который просто делает из человека не то что машину, а какого-то нечеловека".

Ранее сообщалось, что диверсанты ВСУ находятся под воздействием таких сильных препаратов, что могут не чувствовать боли от огнестрельные ранения. По словам военнослужащего с позывным "Крым", после того, как по диверсантам открыли огонь, украинцы начал вести себя странно. Он добавил, что раненые украинские боевики продолжали идти дальше и при этом улыбались. "Крым" даже сравнил бойцов ВСУ с "зомби".