Байден сделал неожиданный намек Зеленскому о России Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден подает сигналы своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о необходимости начать диалог с Россией. Об этом в статье для Time рассказывает сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе.

- Байден тонко намекнул киевскому коллеге: пора начать разговор с Путиным, - отмечает эксперт в публикации

Автор также обратил внимание на то, что западные "друзья" Зеленского, преследуя свои корыстные интересы, сдерживают киевский режим от дальнейшей эскалации. Это важно для того, чтобы избежать втягивания в конфликт с опасным российским противником, располагающим сверхмощным арсеналом, добавил Иоффе.

- Кто захочет умирать за Киев? Или мерзнуть, пока сокращаются российские поставки газа в Европу? Париж и Берлин с первого дня пытались выступить посредниками в переговорах. Вероятно, Запад уже устал, - поделился предположением эксперт.

По его словам, киевским властям пора готовиться к компромиссу, и одним из его условий может стать принятие Украиной "потери Крыма".

Накануне в Белом доме сообщали, что позиция Штатов по конфликту на Украине осталась прежней, несмотря на слова Байдена, который заявил о готовности вести переговоры с лидером России Владимиром Путиным.