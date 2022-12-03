В Белом доме заявили, что слова Байдена о переговорах с Россией не меняют позиции США

Джо Байден Фото: REUTERS

Позиция Соединенных Штатов по конфликту на Украине осталась прежней, несмотря на слова президента Джозефа Байдена, который заявил о готовности вести переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент давал очень четко понять, что ничего не будет решаться касательно Украины без участия самой Украины, - уточнила Жан Пьер. - Президент также дал понять, что не намерен встречаться с господином Путиным, поскольку тот не продемонстрировал признаков готовности положить конец конфликту".

Представитель Белого дома добавила, что Вашингтон намерен продолжить военную поддержку Киева "столько, сколько потребуется".

Напомним, Соединенные Штаты отказываются признавать частью России Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР), а также Запорожскую и Херсонскую области, которые вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что такая позиция Вашингтона значительно усложняет поиск почвы для переговоров.

Как ранее писал сайт KP.RU, Дмитрий Песков прокомментировал условия, которые выдвинул Джозеф Байден для начала переговоров с Владимиром Путиным по ситуации на Украине. По оценке пресс-секретаря президента РФ, предложение главы Белого дома неприемлемо.