"Укроборонпром" надеется выпустить ударный беспилотник до конца 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственный концерн "Укроборонпром" объявил об успешных испытаниях ударного беспилотника (БПЛА). Компания намерена выпустить его для боевого применения до конца 2022 года, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря "Укроборонпрома" Наталью Сад.

Отмечается, что украинский беспилотник уже прошел несколько этапов успешных испытаний.

- Теперь мы переходим к этапу испытания БПЛА под действием РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы), - сообщила Сад.

По информации УНИАН, украинский дрон сможет нести боевую часть весом до 75 кг, а его дальность полета будет составлять до 1 тысячи километров.

А неделей ранее "Укроборонпром" сообщил о начале серийного производства снарядов для артиллерийских орудий калибра 152-мм, которые поставляются Киеву странами Запада. Ранее сообщалось, что на Украине не было собственного производства снарядов калибра 152-мм, и Вооруженные силы страны применяли боеприпасы, которые остались на складах еще со времен Советского Союза или поставлялись с западными странам.