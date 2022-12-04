Число погибших в результате взрыва в доме в Нижневартовске возросло до шести. Фото: скрин видео МЧС

Общее число погибших в результате обрушения в доме в Нижневартовске, где произошел взрыв газа, возросло до шести человек. Об этом сообщили в МЧС России.

- В результате случившегося пострадали 15 человек, из них шестеро погибли, четверо госпитализированы, - сказано в сообщении ведомства.

Работа по разбору завалов продолжается.

Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске прогремел взрыв в жилом доме, который расположен на улице Мира 6а. В результате случившегося обрушились второй и третий этажи. Буквально сразу же после ЧП Прокуратура Нижневартовска начала проверку по факту обрушения подъездов из-за взрыва газовоздушной смеси.

По данным МЧС, взрыв произошел в одном из подъездов пятиэтажного жилого дома. Взрывной волной оказались повреждены перекрытия между 1,2,3 этажами. Также выяснилось, что человек, считавшийся пятым погибшим при обрушении дома в Нижневартовске, жив. Медикам удалось его реанимировать.