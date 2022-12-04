США боятся признать Россию "спонсором терроризма" из-за "непредвиденных последствий" Фото: REUTERS

Администрация американского лидера Джо Байдена работает с законодателями в Конгрессе, чтобы усилить давление на Россию. Об этом в эфире телекомпании CNN рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

При этом, по его словам, Штаты хотят избежать негативных последствий, которыми обернулось бы внесение РФ в список стран - "спонсоров терроризма".

- Мы изучаем различные методы к которым мы можем прибегнуть, чтобы усилить давление (на РФ). Мы работаем с Конгрессом над законопроектом, который помог бы нам обойти некоторые трудности, связанные с внесением (страны) в список спонсоров терроризма, что, как вы заметили, может иметь непредвиденные последствия, - заявил Блинкен.

Глава Госдепа также добавил, что антироссийские санкции США имеют незамедлительное воздействие, которое "усиливается со временем".

Как ранее писал сайт KP.RU, руководство Соединенных Штатов не намерено включать Россию в свой список "стран - спонсоров терроризма". Власти опасаются, что, если это произойдет, то ситуация повлечет за собой ряд негативных последствий. По словам постпреда США при ОБСЕ Майкла Карпентера, подобный шаг может помешать зерновой сделке.

Незадолго до этого сообщалось, что Европейский парламент принял резолюцию о признании России "государством - спонсором терроризма" из-за спецоперации на Украине. За это решение проголосовали 494 депутата, против оказались 58, 44 - воздержались.