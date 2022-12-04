Офицер американской разведки Риттер предупредил о подготовке Польши к оккупации Западной Украины Фото: REUTERS

Американский офицер разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер считает, что власти Польши направляют своих военных для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он считает, что это важная мера, которая необходима для того, чтобы подготовить и обучить их перед дальнейшей оккупацией западной части страны. Об этом эксперт заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

- Логика заключается в том, что Варшава заинтересована в Западной Украине, в тех территориях, которые входили в состав Польши в 1939 году, - пояснил он.

Эксперт также выразил мнение, что пока у польских войск нет опыта ведения военных действий, поэтому сейчас они фактически отправляют своих бойцов в ряды ВСУ, чтобы натренировать и обучить их воевать.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что власти Польши форсируют подготовку к захвату территорий Западной Украины. Речь идет о Львовской, Ивано-Франковской и части Тернопольской областей, уточнил он. По данным российский спецслужбы, Польша решила ускорить аннексию украинских территорий из-за опасений заключения соглашения между странами НАТО и России.

Также экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что на Западной Украине началась подготовку к вхождению этого региона в состав Польши и, как следствие, к территориальному разделу Украины.