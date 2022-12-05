В Госдуме попросили правительство РФ разрешить досрочный выход на пенсию директорам и социальным педагогам

Некоторым россиянам могут дать право досрочно выходить на пенсию по старости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России могут разрешить досрочный выход на пенсию директорам и социальным педагогам. Соответствующее обращение направлено депутатами Государственной думы РФ в федеральное правительство.

Как пишет информагентство ТАСС, в обращении народных избранников к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину содержится предложение разрешить выход на досрочную пенсию всем директорам школ и детских садов, их заместителям, а также социальным педагогам, работающим в общеобразовательных учреждениях.

Реакция чиновников федерального кабмина на данную инициативу парламентариев пока неизвестна.

Ранее стало известно о том, что, согласно официальным данным Госдумы РФ, пенсии по старости в России выросли до уровня, которого планировали достичь только к 2024 году. По словам депутатов нижней палаты российского парламента, это свидетельствует о серьезной социально направленности всей работы государства в РФ, которое стремиться существенно улучшить уровень социального обеспечения граждан страны. Депутаты ГД отмечают, что власти страны останавливаться на достигнутом точно не собираются и будут стараться делать все, чтобы рост реального размера пенсий в стране продолжился.