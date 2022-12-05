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НовостиОбщество4 декабря 2022 23:39

В Госдуме попросили правительство РФ разрешить досрочный выход на пенсию директорам и социальным педагогам

Части россиян могут разрешить досрочно выходить на пенсию
Александр КИСЛОВ
Некоторым россиянам могут дать право досрочно выходить на пенсию по старости

Некоторым россиянам могут дать право досрочно выходить на пенсию по старости

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России могут разрешить досрочный выход на пенсию директорам и социальным педагогам. Соответствующее обращение направлено депутатами Государственной думы РФ в федеральное правительство.

Как пишет информагентство ТАСС, в обращении народных избранников к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину содержится предложение разрешить выход на досрочную пенсию всем директорам школ и детских садов, их заместителям, а также социальным педагогам, работающим в общеобразовательных учреждениях.

Реакция чиновников федерального кабмина на данную инициативу парламентариев пока неизвестна.

Ранее стало известно о том, что, согласно официальным данным Госдумы РФ, пенсии по старости в России выросли до уровня, которого планировали достичь только к 2024 году. По словам депутатов нижней палаты российского парламента, это свидетельствует о серьезной социально направленности всей работы государства в РФ, которое стремиться существенно улучшить уровень социального обеспечения граждан страны. Депутаты ГД отмечают, что власти страны останавливаться на достигнутом точно не собираются и будут стараться делать все, чтобы рост реального размера пенсий в стране продолжился.