Макрон заявил о рассинхронизации в отношениях США и Европы из-за высоких цен на энергоносители Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стоимость энергоносителей стала причиной «рассинхронизации» в отношениях между Соединенными Штатами и Европой. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу СBS News.

"Но если посмотреть на ситуацию сегодня, то действительно имеет место рассинхронизация. Почему? Энергия. Европа - покупатель газа и нефти, США - производитель", - заявил французский лидер в интервью американскому телеканалу CBS.

Макрон считает, что администрация США, а также американский президент Джо Байден «лично очень привязаны к Европе», однако, по его словам, на данный момент граждане и промышленность в США и Европы платят за энергию очень по-разному.

«Так что существует большой разрыв, который влияет на покупательную способность и конкурентоспособность наших обществ», - подчеркнул он, добавив, что США и Евросоюз принимают одинаковое участие в кризисе на Украине, но Европа страдает от больше и «цена» данного участия «неодинакова по обе стороны Атлантики».

Напомним, ранее Макрон обвинил Вашингтон в «расколе Запада» из-за нового закона о климате, который предусматривает стимулирование производства возобновляемых источников энергии, а также электромобилей и аккумуляторов на территории США.