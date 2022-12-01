Макрон обвинил США в "расколе Запада" из-за нового закона о климате

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Французский лидер Эммануэль Макрон обрушился с критикой в адрес нового американского закона о климате, который предусматривает стимулирование производства возобновляемых источников энергии, электромобилей и аккумуляторов на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает газета Financial Times.

В ходе визита в США президент Франции обратил внимание, что закон несет в себе нарушение условий о конкуренции и делает непривлекательными инвестиции в европейские компании, что ставит под угрозу многие рабочие места.

"Возможно, этот закон решит ваши проблемы, но он усугубит мои", - подчеркнул Макрон, обвинив Вашингтон в "расколе Запада".

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты сообщили, что Европа обвиняет Соединенные Штаты в энергетическом кризисе и ухудшении экономической ситуации. По их оценке, европейские чиновники начинают выражать разочарование из-за увеличивающейся зависимости от США в вопросах безопасности и экономической стабильности.

Напомним, эксперты пришли к выводам, что недавняя большая публичная встреча Эммануэля Макрона с европейским бизнесом послужила сигналом для США о том, что Европа по-настоящему стала защищать свои интересы и не хочет быть полностью зависимой лишь от воли Вашингтона.