Страны ЕС и Еврокомиссия обсудили подготовку девятого пакета антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители стран Европейского союза и Еврокомиссия на выходных, 3 и 4 декабря, обсудили подготовку девятого пакета антироссийских санкций, в список ограничительных мер намерены внести 180 новых позиций. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов.

Как передает издание, в рамках ограничения обсуждаются меры в отношении сферы технологий, а также финансов и медиа. Несколько собеседников издания уверены, что согласовать новые ограничительные меры получится «относительно быстро», предполагая, что это произойдет в преддверии заседания Совета по иностранным делам и саммита Европейского союза на следующей неделе.

Напомним, днем ранее, 4 декабря, Европейский союз окончательно утвердил потолок цен на российскую нефть. Релиз опубликовали в официальном журнале ЕС, представив также таблицу, в которой указали предельную цену на черное золото из России. Согласно документу, она составляет 60 долларов за баррель при условии, что будет продаваться по цене по меньшей мере на 5% ниже рыночной.