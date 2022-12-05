Товарооборот России и Ирана с января по октябрь 2022 превысил показатели всего 2021 года

Россия и Иран значительно нарастили товарооборот Фото: REUTERS

Товарооборот России и Ирана с января по октябрь 2022-го превысил объем торговли между этими странами за весь 2021 год. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Замглавы ведомства РФ Владимир Ивин уточнил, что увеличение импорта составило 10%, а экспорта – 27%.

Президент торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин выразил мнение, что наибольшее влияние на расширение торговли стран оказали антироссийские санкции Запада.

По его словам, Иран представляет особый интерес для РФ как мост в торговле с Ближним Востоком, Южной и Юго-Восточной Азией и страна, имеющая уникальный опыт многолетнего функционирования в условиях санкций.

Еще одной причиной Катырин назвал временное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, которое действует с 27 октября 2019 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, главное таможенное управление КНР сообщило, что товарооборот между Россией и Китаем в январе - октябре 2022 года увеличился в годовом исчислении на 33%, составив 153,938 млрд долларов.

Экспорт из КНР в РФ за 10 месяцев вырос на 12,8% и достиг примерно 59,596 млрд долларов. Импорт товаров и услуг из России увеличился на 49,9%, до 94,342 млрд долларов, следует из документов таможенной службы Китая.