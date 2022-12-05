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НовостиВ мире5 декабря 2022 9:22

Глава Минфина Польши заявила, что республика уже выделила 7,2 млрд евро на поддержку Украины

Министр призвала создать платформу для сотрудничества в восстановлении
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава Минфина Польши заявила, что республика уже выделила 7,2 млрд евро на поддержку Украины

Глава Минфина Польши заявила, что республика уже выделила 7,2 млрд евро на поддержку Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр финансов Польши Магдалена Жечковска сообщила, что Варшава уже выделила на поддержку Украины 7,2 млрд евро.

«Мы принимаем очень много беженцев с Украины, оказываем военную помощь и помогаем людям на Украине пережить зиму, помогаем строить жилье для внутренне перемещенных лиц … Уже сейчас мы выделили 7,2 млрд евро», - заявила глава ведомства в интервью немецкой газете Handelsblatt, отметив, что Варшава «очень заинтересована» в оказании помощи Киеву.

Однако, по ее мнению, в общей сложности для восстановления Украины понадобится 750 млрд долларов. Как она отметила, для реконструкции необходимы скоординированные усилия, призвав создать платформу для сотрудничества в восстановлении. Кроме того, Жечковска предложила использовать для реконструкции Украины замороженные в Евросоюзе российские активы.

«Сумма, которую я недавно услышала, составляет около 350 млрд долларов. Так что речь идет о довольно больших деньгах. Конечно, есть некоторые юридические проблемы, но я думаю, что они будут решены», - заявила она.

Напомним, ранее посол Польши при НАТО Томаш Шатковский заявил о пустеющих складах альянса из-за помощи Украине.