Глава Минфина Польши заявила, что республика уже выделила 7,2 млрд евро на поддержку Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр финансов Польши Магдалена Жечковска сообщила, что Варшава уже выделила на поддержку Украины 7,2 млрд евро.

«Мы принимаем очень много беженцев с Украины, оказываем военную помощь и помогаем людям на Украине пережить зиму, помогаем строить жилье для внутренне перемещенных лиц … Уже сейчас мы выделили 7,2 млрд евро», - заявила глава ведомства в интервью немецкой газете Handelsblatt, отметив, что Варшава «очень заинтересована» в оказании помощи Киеву.

Однако, по ее мнению, в общей сложности для восстановления Украины понадобится 750 млрд долларов. Как она отметила, для реконструкции необходимы скоординированные усилия, призвав создать платформу для сотрудничества в восстановлении. Кроме того, Жечковска предложила использовать для реконструкции Украины замороженные в Евросоюзе российские активы.

«Сумма, которую я недавно услышала, составляет около 350 млрд долларов. Так что речь идет о довольно больших деньгах. Конечно, есть некоторые юридические проблемы, но я думаю, что они будут решены», - заявила она.

Напомним, ранее посол Польши при НАТО Томаш Шатковский заявил о пустеющих складах альянса из-за помощи Украине.