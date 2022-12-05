Junge Welt: власти Украины зарабатывают на конфликте с Россией Фото: REUTERS

Киев пытается затянуть конфликт и избежать мирных переговоров с РФ, написал обозреватель немецкого издания Junge Welt Райнхард Лаутербах.

Автор публикации сослался на заявление французского лидера Эммануэля Макрона о необходимости предоставить РФ гарантии безопасности, после чего глава фракции "Слуга Народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил о новом условии для переговоров с Россией - "добровольной сдаче РФ своего ядерного оружия".

"Кто заставит Россию выполнить это? Даже США не готовы рисковать", - отмечается в публикации.

Дело в том, что киевские власти хотят извлечь как можно больше прибыли из военного времени, полагает обозреватель.

"Они не желают мира, так как живут за счет войны. Она снабжает их оружием и деньгами практически в неограниченных объемах. Их политикам все равно, что украинцы мерзнут и голодают", - подчеркивает издание.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

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