Песков заявил, что потолок цен не повлияет на проведение спецоперации

Дмитрий Песков Фото: ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вступление в силу санкций Евросоюза и стран "Большой семерки" о введении потолка цен на российскую нефть.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что никакого влияния на возможности России в плане проведения спецоперации на Украине данное решение не окажет.

"Экономика Российской Федерации обладает необходимым потенциалом для обеспечения в полной мере всех нужд и потребностей в рамках специальной военной операции, и подобные меры на это не повлияют", - уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Дмитрий Песков также обратил внимание, что подобные меры ведут к дестабилизации нефтяного рынка, последствия которого ударят, прежде всего, по самим инициатором ограничения стоимости нефти.

Напомним, вице-премьер России Александр Новак рассказал, что правительство страны создаст специальный механизм, запрещающий торговлю на условии ценового потолка на нефть. По его словам, Россия не будет продавать нефть по условиям ценового потолка. Не будет этого даже в том случае, если государству придется сократить добычу ресурса.