Правительство России создаст механизм, запрещающий торговлю в рамках "ценового потолка" на нефть Фото: Shutterstock

Вице-премьер России Александр Новак рассказал, что правительство страны создать специальный механизм, запрещающий торговлю на условии ценового потолка на нефть.

- В своей практике мы не собираемся применять инструменты, связанные с price cap (ценовой потолок). Сейчас мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструмента price cap, независимо от того, какой уровень будет установлен, - заявил он в интервью "России-24".

Новак в очередной раз напомнил, что Россия не будет продавать нефть по условиям ценового потолка. Не будет этого даже в том случае, если государству придется сократить добычу ресурса, заверил он. Установление ценового потолка на российскую нефть РФ считает неприемлемым и противоречащим правилам рынка.

- Мы будем продавать нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут с нами работать на рыночных условиях, даже если нам придется несколько сократить добычу, - сообщил вице-премьер.

Напомним, с 5 декабря должен начать действовать потолок цен на российскую нефть, который наконец согласовали страны G7, Австралия и Евросоюз.

Ранее Новак уже сообщал, что Россия не намерена поставлять нефть в страны, которые введут "ценовой потолок". Он предупредил, что введение "ценовых потолков" на энергоресурсы и политизация энергетики может спровоцировать дефицит и проблемы с энергообеспечением.