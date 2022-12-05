Песков заявил, что Россия не собирается признавать "потолки" цен на нефть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва не собирается признавать введенный потолок цен на российскую нефть. Такое заявление в понедельник, 5 декабря, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, уточнив, что Россия готовит ответное решение.

«Решение готовится. Разумеется, очевидным является одно. Никаких потолков мы признавать не будем», - сказал представитель Кремля.

По его словам, ситуация с ценами нефть после такого решения изменится. «Очевидным и неоспоримым является то, что принятие этих решений - шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков», - отметил он.

Напомним, днем ранее, 4 декабря, Европейский союз окончательно утвердил потолок цен на нефть из России, который составляет 60 долларов за баррель при условии, что будет продаваться по цене по меньшей мере на 5% ниже рыночной. Позже страны «Большой семерки», а также Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на таком же уровне. Их решение вступит в силу через два месяца - с 5 февраля 2023 года.