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НовостиЭкономика5 декабря 2022 10:27

Песков заявил, что Россия не собирается признавать "потолки" цен на нефть

Москва готовит ответное решение
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков заявил, что Россия не собирается признавать "потолки" цен на нефть

Песков заявил, что Россия не собирается признавать "потолки" цен на нефть

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва не собирается признавать введенный потолок цен на российскую нефть. Такое заявление в понедельник, 5 декабря, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, уточнив, что Россия готовит ответное решение.

«Решение готовится. Разумеется, очевидным является одно. Никаких потолков мы признавать не будем», - сказал представитель Кремля.

По его словам, ситуация с ценами нефть после такого решения изменится. «Очевидным и неоспоримым является то, что принятие этих решений - шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков», - отметил он.

Напомним, днем ранее, 4 декабря, Европейский союз окончательно утвердил потолок цен на нефть из России, который составляет 60 долларов за баррель при условии, что будет продаваться по цене по меньшей мере на 5% ниже рыночной. Позже страны «Большой семерки», а также Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на таком же уровне. Их решение вступит в силу через два месяца - с 5 февраля 2023 года.