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НовостиОбщество5 декабря 2022 10:37

Песков заявил, что в Кремле нет никаких дискуссий по поводу ограничений в отношении уехавших из страны россиян

По словам представителя Кремля, не обсуждается также вопрос и стимулах для возвращения граждан
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков заявил, что в Кремле нет никаких дискуссий по поводу ограничений в отношении уехавших из страны россиян

Песков заявил, что в Кремле нет никаких дискуссий по поводу ограничений в отношении уехавших из страны россиян

Фото: REUTERS

В Кремле не ведется никаких обсуждения по поводу возможных ограничений в отношении граждан, уехавших из России в последнее время, или же стимулах для их возвращения. Такое заявление в понедельник, 5 декабря, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В Кремле никаких на этот счет дискуссий и обсуждений не ведется», - заявил представитель Кремля.

Ранее сенатор Андрей Клишас допустил возможность введения ограничительных мер в отношении россиян, которые покинули стран на фоне мобилизации, указав на необходимость сделать их пребывание за границей менее комфортным. Тем временем глава Минцифры Максут Шадаев указал, что нужно стимулировать таких людей вернуться в Россию, приведя в пример программу для IT-специалистов.

Пескова попросили прокомментировать данные стратегии. «Конечно, всё-таки лучше, чтобы это комментировали участники рабочей дискуссии. Мы в данном случае не хотели бы вторгаться сюда, поэтому я оставляю без комментариев», - сказал он.