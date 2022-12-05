МИД Украины заявило о 21 "угрозе", поступившей украинским дипмиссиям в 12 странах мира Фото: REUTERS

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что украинским посольствам и консульствам в 12 странах мира поступила 21 «угроза».

«Всего уже 21 угроза украинским посольствам и консульствам в 12 странах», - написал представитель украинского внешнеполитического ведомства в понедельник, 5 декабря.

Напомним прошлой неделе, 2 декабря, Николенко сообщил, что шесть украинских дипломатических миссий в Европе получили окровавленные пакеты, в которых были глаза животных, а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о третьем украинском посольстве, получившем письмо с угрозами, «пропитанное красной жидкостью».

Как писал сайт KP.RU, ранее посылка со взрывчаткой была отправлена в украинское посольство в Мадриде. Конверт взорвался в руках административного сотрудника. Человек выжил и добрался до госпиталя самостоятельно. Такую же посылку получили оружейную компанию Instalaza, Министерство обороны Испании и на испанскую авиабазу Торрехон-де-Ардос.