Путин подписал закон о федеральном бюджете России на 2023-2025 годы

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал о федеральном бюджете страны на 2023 год, а также на плановый период, рассчитанный на 2024-2025 годы.

Согласно принятому документу, расходы бюджета России в следующем году составят 29 трлн рублей, а через год они увеличатся до 29,4 трлн в 2024 году, в 2025 году расходы будут на уровне 29,2 трлн рублей.

Доходы, согласно закону, составят 26,1 трлн рублей в 2023 году, а в 2024 и 2025 годах они должны увеличиться до 27,2 трлн рублей и 27,9 трлн рублей, соответственно. Дефицит, по прогнозам, в следующем году составит 2% ВВП (или примерно 3 трлн рублей), закрыть его собираются преимущественно при помощи заимствований. Отмечается также, что ожидается постепенное сокращение дефицита бюджета до 0,7% в 2025 году.

Напомним, в конце ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров сообщил, что доходы бюджета за январь-сентябрь текущего года выросли на 10% в годовом выражении.