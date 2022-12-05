Шольц заявил о скором принятии новой стратегию нацбезопасности ФРГ, учитывающую "угрозы" со стороны России Фото: REUTERS

Правительство ФРГ через несколько месяцев примет новую стратегию национальной безопасности, которая будет также учитывать «угрозы со стороны России». Такое заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц, опубликованной в понедельник.

«Последние тридцать лет решения по вопросам безопасности Германии и оснащения бундесвера принимались на фоне мира в Европе. Теперь главным вопросом будет то, каким угрозам мы и наши союзники должны противостоять в Европе, прежде всего со стороны России», - отметил канцлер в своей статье для журнала Foreign Affairs

Среди подобных «угроз» Шольц назвал кибервойны «потенциальное нападение на территорию союзников» и «даже небольшую возможность применения ядерного оружия». Как он отметил, особую роль в данном случае будет играть трансатлантическое партнерство, указав на то, что администрация президента США и лично американский лидер Джо Байден «заслуживают похвалы за создание крепких партнерств и союзов по всему миру, а также инвестирование в них».

Как писал сайт KP.RU, Шольц также заявил о намерении ФРГ стать гарантом безопасности Европы.