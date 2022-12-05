CentralAsia: В Китае казнили чиновников, причастных к краже угля из Монголии Фото: REUTERS

В Китае казнили должностных лиц, которые оказались причастны к краже угля из Монголии. Об этом 5 декабря сообщает портал CentralAsia.

- Китайская сторона казнила чиновников, причастных к краже угля... китайская сторона отправила имена монгольских политиков, причастных к этому делу, премьер-министру Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ, - говорится в публикации.

Также уточняется, протестующие граждане требуют "вскрыть коррумпированность властей и назвать имена воров".

3 декабря сообщалось, что количество угля, вывезенного из Монголии, отличается от того, что получил Китай. Кроме того, отмечалось, что речь идет об украденном угле на общую сумму в 12,9 миллиарда долларов, который должен был экспортироваться из Монголии в Китай.

После этого в Улан-Баторе начались митинги, протестующим даже удалось прорваться в Дворец Правительства.