В Полтавской области Украины ввели почасовые графики отключения света Фото: REUTERS

В Полтавской области Украины с 5 декабря 2022 года ввели почасовые графики отключения света из-за многочисленных жалоб потребителей, об этом сообщил в Telegram-канале глава областной администрации Дмитрий Лунин.

«О наболевшем - об отключении света и многочисленных жалобах на несправедливость в этом вопросе, когда одни сидят без света часами, а другим его вообще не выключают. В выходные вместе с облэнерго проанализировали графики и в ручном режиме нашли возможности перераспределить дополнительные 90 МВт среди бытовых потребителей», - сообщил чиновник.

По словам Лунина, подготовлены новые графики «справедливой схемы отключений» - четыре часа со светом, два часа без света для всех потребителей, за исключением объектов критической инфраструктуры.

Как заявил чиновник, Полтавский регион получает лимиты электроэнергии в 40-60% от обычного потребления.

Как сообщал сайт KP.RU, 5 декабря сигналы воздушной тревоги были объявлены в большинстве регионов Украины.

4 декабря 2022 года украинская энергокомпания ДТЭК сообщала, что экстренные отключения света продолжились в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях Украины.

Ранее Кличко заявлял о продолжении отключения света в Киеве до весны 2023 года из-за высокой нагрузки на городскую энергосистему зимой.

Напомним, с 10 октября 2022 года вооруженные силы России наносят удары высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту.