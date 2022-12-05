На Украине в большинстве регионов объявили воздушную тревогу Фото: REUTERS

Сигналы воздушной тревоги объявлены в большинстве регионов Украины. Такие данные размещены на онлайн-карте воздушных тревог страны.

Данные карты свидетельствуют, что предупреждающие сигналы звучат в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявлял, что 15 ноября 2022 года было повреждено свыше 30 объектов инфраструктуры страны.

4 декабря 2022 года украинская энергетическая компания ДТЭК сообщала, что экстренные отключения света продолжились в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях Украины.

Ранее мэр Киева Кличко допускал продление отключения света в столице до весны 2023 года. Это объяснялось высокой нагрузкой на городскую энергосистему в зимнее время.

Напомним, с 10 октября 2022 года вооруженные силы России наносят удары высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту.