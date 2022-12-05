В России полностью запретили пропаганду ЛГБТ Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин 5 декабря 2022 года подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ (нетрадиционных сексуальных отношений) в стране. Соответствующая информация о подписании президентом закона появилась в базе данных Госдумы РФ.

Теперь поправки внесены в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и другие документы. Согласно документу, полностью запрещена такая пропаганда в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе.

Если, например, в фильме есть пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или смены пола, то такая кинокартина не получит прокатное удостоверение.

Ранее Государственная дума РФ приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России, в том числе в интернете, СМИ, а также рекламе, литературе и кино.

Также сайт KP.RU писал, что Совет Федерации РФ одобрил законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, который включает в себя ограничение распространения информации о смене пола. За одобрение и вступления закона в юридическую силу проголосовали 153 сенатора.