Путин проехал по Крымскому мосту за рулем. Фото: скрин видео

5 декабря российский лидер Владимир Путин лично проехал по Крымскому мосту на автомобиле. Он также поговорил со строителями, которые ведут восстановительные работы.

- Владимир Путин проехал по автомобильной полосе Крымского моста, отремонтированной после произошедшего в октябре взрыва, и пообщался со строителями. О ходе восстановительных работ главе государства доложил вице-премьер Марат Хуснуллин, - сказано в сообщении в телеграм-канале Кремля.

Напомним, 8 октября этого года на Крымском мосту прогремел мощный взрыв. На мосту подорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда.

Позже глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил Владимиру Путину о том, что вне всяких сомнений теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы. Причем на разных этапах подготовки в нем участвовал граждане России и иностранных государств.