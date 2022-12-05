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НовостиПолитика5 декабря 2022 17:16

Запущенные Украиной по аэродромам "Дягилево" и "Энгельс" беспилотники были перехвачены Минобороны РФ

В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов
София ГОНЧАРОВА
Запущенные Украиной по аэродромам "Дягилево" и "Энгельс" беспилотники были перехвачены Минобороны РФ

Запущенные Украиной по аэродромам "Дягилево" и "Энгельс" беспилотники были перехвачены Минобороны РФ

Фото: REUTERS

Запущенные украинской стороной по российским аэродромам "Дягилево" и "Энгельс" беспилотники были перехвачены. Об этом 5 декабря сообщили в Минобороны РФ.

- Средствами противовоздушной обороны (ПВО) ВКС России, летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены ... В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов, - говорится в заявлении военного ведомства в телеграм-канале.

До этого сообщалось, что трое российских военных погибли и еще четверо получили ранения в результате атаки украинской стороны по российским аэродромам "Дягилево" и "Энгельс".

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал журналистам, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о ЧП в Саратовской и Рязанской областях. По словам губернатора Саратовской области, ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал.