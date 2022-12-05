WSJ: США сократили дальность переданных Украине реактивных систем HIMARS Фото: REUTERS

Соединенные Штаты модифицировали реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, переданные Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

Уточняется, что американская сторона внесла в них такие изменения в аппаратное и программное обеспечения, чтобы из HIMARS нельзя было запускать ракеты большой дальности с целью атак против России.

- США тайно модифицировали установки HIMARS, которые передавали Киеву, чтобы их нельзя было использовать для запуска ракет большой дальности по России, - утоняется в публикации.

Ранее полковник американской морской пехоты в отставке Марк Канчиан заявил, что Украина может лишиться ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS, поставляемых ей Штатами. Военный полагает, что потеря ракет для HIMARS, вероятнее всего, случится на протяжении одного - четырёх месяцев.