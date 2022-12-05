Американские спутники вели съемку в Энгельсе перед попыткой Украины атаковать аэродром Фото: REUTERS

Американские коммерческие спутники компании Maxar вели съемку аэродрома в Энгельсе накануне попытки Украины атаковать беспилотниками объект стратегической авиации.

Съемка аэродрома "Энгельс" велась 3 и 4 декабря 2022 года. Такую информацию обнаружили корреспонденты РИА Новости.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что запущенные украинской стороной по российским аэродромам "Дягилево" и "Энгельс" беспилотники были перехвачены. Однако в военном ведомстве уточнили, что в результате случившегося трое российских военных погибли и еще четверо получили ранения в результате атаки украинской стороны по российским аэродромам "Дягилево" и "Энгельс".

Также при падении и взрыве на российских аэродромах обломков беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов.

О ЧП в Рязанской и Саратовской областях доложили президенту РФ Владимиру Путину. По словам губернатора Саратовской области, ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал.