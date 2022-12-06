В проливах Босфор и Дарданеллы образовалась пробка из нефтяных танкеров

Затор из танкеров образовался в день вступления в силу потолка цен на российскую нефть Фото: REUTERS

Около двух десятков танкеров "застряли" в территориальных водах Турции из-за того, что власти в Анкаре потребовали от страховщиков подтверждения полного покрытия страховок после введения "потолка" цен на российскую нефть, сообщает газета The Financial Times.

"Согласно данным брокеров по морским перевозкам, торговцев нефтью и информации со спутников, примерно 19 нефтяных танкеров ожидали в понедельник прохода через турецкие территориальные воды. Суда встали на якорь на рейдах проливов Босфор и Дарданеллы", - отмечается в материале влиятельного британского издания.

Образование масштабного затора в проливах Босфор и Дарданеллы совпало по временем со вступлением в силу решения о введении потолка цен на российскую нефть - его ранее официально утвердили в Европейском союзе и странах G7 ("большой семерки").По данным источников FT, знакомых с ситуацией на нефтяном рынке, эти события напрямую связаны между собой. Так, на рынке (как среди трейдеров, так и среди крупных компаний) началась паника после того, как ЕС и G7 установили ценовой потолок на нефть из РФ в размере 60 американских долларов за баррель.

Ожидается, что рынок может приспособиться к новой ситуации в течение одной-двух недель.