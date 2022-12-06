Венгерский премьер Орбан призвал Запад задуматься о разумности антироссийских санкций

Виктор Орбан высказал весьма и весьма небанальную мысль по поводу конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики, а над разумностью западных санкций против РФ необходимо хорошо подумать. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Макрон прав: цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, мы должны быстро разрешить энергетический кризис», — написал политик в своем аккаунте в социальной сети Twitter. По его словам, сейчас самое время коренным образом переосмыслить санкции против РФ.

Ранее Виктор Орбан на масштабном слете американских консерваторов неожиданно с едкой иронией назвал себя "троянским конем" российского президента Владимира Путина. Венгерский лидер также публично заявил о том, что считает необходимым скорейшее прекращение конфликта на Украине и призывает к немедленным переговорам с Россией ради завершения боевых действий.

Также Орбан напомнил, что в ходе последней предвыборной кампании в Венгрии украинский президент Владимир Зеленский чинил ему всяческие препятствия и откровенно и неприкрыто вмешивался в ход избирательного процесса в чужой стране. В связи с этим Орбан полагает, что никакой жалости и сочувствия Зеленский (в отличие от украинского народа) абсолютно не достоин ни при каких обстоятельствах.