Госсекретарь Блинкен назвал цели США в конфликте на Украине Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал целью Вашингтона в украинском конфликте стремление помочь Украине вернуть территории, которые были заняты Россией с начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года.

По его словам, на данный момент власти США акцентировали свое внимание на продолжении текущих действий для «защиты Украины», однако он не стал комментировать вопрос, сможет ли Киев «вернуть Крым». Как он заявил, украинцы сами решают, «куда они хотят идти и когда», однако, делают это при поддержке Вашингтона и «десятка стран по всему миру».

«Наш фокус заключается в продолжении текущих действий, чтобы обеспечить Украину необходимым для защиты… возвращения территории, которая была занята, начиная с 24 февраля», - заявил американский госсекретарь на конференции газеты The Wall Street Journal WSJ CEO Summit.

Напомним, ранее Блинкен заявил, что выход из конфликта на Украине существует, отметив, что это все зависит от решений Москвы. По его словам, украинский конфликт «может завершиться и завтра», если президент России Владимир Путин «закончит то, что он начал».