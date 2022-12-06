Боррель призвал не торопиться с обсуждением гарантий безопасности для России Фото: REUTERS

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости в первую очередь обсуждать гарантии безопасности для Украины, а только после этого для России.

Как передает Agence France-Presse, в ходе выступления на симпозиуме, организованном парижским Институтом Жака Делора, дипломат заявил, что выход из украинского конфликта необходимо осуществлять «в соответствии с нормами международного права» при помощи предоставления Киеву гарантий безопасности, а в отношении гарантий безопасности для России, «то об этом мы поговорим позже».

По его мнению, «чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС».

Напомним, ранее Боррель заявил, что страны Европейского союза договорились продолжить попытки изолировать Россию, отметив, что Брюссель продолжит вводить ограничительные меры против российской экономики.