Боррель заявил о договоренности стран Евросоюза продолжить попытки изолировать Россию Фото: REUTERS

Страны Евросоюза договорились продолжить попытки изолировать Россию, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы продолжим изолировать Россию на международной арене, продолжим вводить ограничительные меры против российской экономики. Мы готовы усиливать ограничительные меры, вводить санкции против третьих стран, которые поставляют оружие и оказывают военную поддержку России», – сказал дипломат на пресс-конференции.

В числе таких стран глава европейской дипломатии назвал Иран и Белоруссию.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия специально не вводила санкции против газа из России, поскольку много стран были зависимы от российских поставок.

Официальный представитель Министерств иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что несмотря на санкции, товарооборот между Россией и ЕС за год вырос на треть.