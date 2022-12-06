В Киеве, Одессе и Днепре экстренно отключили электричество 6 декабря 2022

В Киеве, Одессе и Днепре экстренно отключили свет Фото: REUTERS

Экстренные отключения электроэнергии фиксируют в Киеве, Одессе и Днепре во вторник, 6 декабря 2022 года. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Украинские журналисты сообщают, что почасовые графики подачи света, введенные властями из-за высокой нагрузки на объекты энергетики, не действуют.

Напомним, 5 декабря российская армия нанесла массированный удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры в глубине Украины. Цель – максимально затруднить доставку боеприпасов на фронт.

Как ранее писал сайт KP.RU, директор "Укрэнерго" по правовым вопросам Максим Юрков заявил, что компания намерена взыскать с России компенсацию за уничтоженные и поврежденные входе ракетных ударов объекты инфраструктуры Украины.