Компания "Укрэнерго" намерена взыскать с России средства за уничтожение и повреждение объектов энергетики

Юристы компании рассматривают возможность обращения в Европейский суд по правам человека, заявил директор по правовым вопросам "Укрэнерго" Юрков Фото: REUTERS

"Укрэнерго" намерена взыскать с России компенсацию за уничтоженные и поврежденные входе ракетных ударов объекты инфраструктуры Украины. Об этом заявил директор "Укрэнерго" по правовым вопросам Максим Юрков.

"Мы фиксируем каждый поврежденный объект, особенно после 10 октября... Составляем смету и выставим счет Российской Федерации", - подчеркнул Юрков.

Он напомнил, что у компании уже был опыт судебных тяжб с Россией из-за активов организации в Крыму. Юрков отметил, что юристы компании изучают правовую сторону вопроса, среди прочего рассматривают возможность обращения в Европейский суд по правам человека.

Несколько ранее участники специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций приняли резолюцию о создании реестра ущерба, причиненного Россией в рамках спецоперации в Украине. За резолюцию проголосовали 94 страны, 14 высказались против, еще 73 воздержались. В документе также говорится о необходимости создания механизма для возмещения убытков Киеву со стороны Москвы.

На восстановление инфраструктуры Украины потребуется более 1 триллиона долларов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня, канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным призвал его как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта в Украине.

В свою очередь Путин заявил о продолжении массированных ракетных ударов по Украине. По словам президента, это обусловлено "провокациями" Украины в отношении российской инфраструктуры. В качестве примера он привел Крымский мост.