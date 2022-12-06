Минобороны Китая обвинило США в снижении порога применения ядерного оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проводимая в США политика модернизации ядерной триады, а также дальнейшего размещения тактических оружия снижает порог применения ядерного оружия. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй, комментируя ежегодный доклад Пентагона о военной мощи КНР.

Представитель китайского военного ведомства указал на то, что Вашингтон обладает самым большим ядерным арсеналом в мире, заявив также о распространении ядерного оружия при помощи «трехсторонних соглашений о безопасности между США, Великобританией и Австралией, что с каждым днем делает их все большим источником ядерного конфликта». Как он отметил, Соединенным Штатам необходимо пересмотреть свою политику в вопросе ядерного оружия.

Кэфэй также заявил, что Китай твердо придерживается оборонительной ядерной стратегии, а также «всегда выступали за то, что КНР ни при каких обстоятельствах не станет применять ядерное оружие первой, а ее ядерные силы поддерживаются на минимально необходимом для обеспечения национальной безопасности уровне».

Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что риск перерастания в ядерную войну в случае любого неядерного столкновения между ядерными державами огромен.