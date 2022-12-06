Нацсовет Латвии решил аннулировать лицензию телеканала "Дождь"*

Латвия лишила лицензии на вещание телеканал "Дождь"* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии принял решение об аннулировании лицензии на вещание телеканала "Дождь"*, признанного в России СМИ-иноагентом.

Глава нацсовета Ивар Аболиньш аргументировал это тем, что "руководство "Дождя"* не понимает и не осознает значимости и серьезности своих нарушений", что расценивается как угроза госбезопасности прибалтийского государства.

Как ранее писал сайт KP.RU, телеканал "Дождь"* уволил ведущего Алексея Коростелева, который рассказал в эфире о "помощи с элементарными удобствами российским солдатам". Об этом сообщила в эфире телеканала глава его информационной службы Екатерина Котрикадзе**.

Напомним, в эфире "Дождя"* Коростелев попросил присылать сообщения о ситуации в армии на почту канала, а также выразил надежду, что это поможет создать для солдат "хоть какие-то нормальные условия", которых они "лишены". После этого телеканал публично опроверг, что отправляет какую-либо помощь российским военным, но это не спасло его от гнева латвийских чиновников.

* СМИ, выполняющее функции иноагента.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.