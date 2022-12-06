Bloomberg назвало "опасным витком" конфликта попытку атаки Украины на аэродромы в России

Попытки Киева нападать на объекты в России беспокоят НАТО Фото: REUTERS

Попытки атаки Украины на аэродромы, расположенные на территории России, стали "новым и опасным витком" конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Журналисты утверждают, что НАТО совсем не в восторге от такой инициативы Киева, в связи с чем альянс старается "успокоить" украинцев.

"Западные партнеры попытаются заставить украинцев воздержаться от осуществления более масштабных атак в надежде снизить риск дальнейшего развития конфликта и прямого вмешательства НАТО", - говорится в публикации.

Как ранее писал сайт KP.RU, Министерство обороны Российской Федерации сообщило о перехвате беспилотников, запущенных украинской стороной по российским аэродромам "Дягилево" и "Энегельс". В результате падения и взрыва была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов, добавили в оборонном ведомстве.

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